Commerz si arrende | Aperti a un accordo

Da ilgiornale.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La ceo di Commerzbank ha dichiarato che la banca è disponibile a trovare un accordo, segnando un passo verso una possibile risoluzione. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento al Goldman Sachs Global Banking & Markets a Zurigo. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni o sui termini di un eventuale accordo. La comunicazione indica un'apertura alla negoziazione senza confermare un impegno formale.

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Se non è una resa, poco ci manca. La ceo di Commerzbank, Bettina Orlopp (in foto), è intervenuta a Zurigo al Goldman Sachs Global Banking & Markets. Il suo tono, solitamente spavaldo, ieri però è sembrato più incline alla mediazione con l'ad di Unicredit, Andrea Orcel, che in virtù della quota posseduta, delle azioni già consegnate nell'ambito dell'offerta in corso e dai derivati ha già in pugno oltre il 50% del capitale della seconda banca tedesca. «Abbiamo sempre affermato di essere disponibili al dialogo e questo non è mai cambiato», ha detto la manager tedesca. «A volte non risulto simpatica, anche internamente, perché ripeto a tutti che se il management sarà convinto che un accordo amichevole» per un'aggregazione «sarà la cosa migliore per la società, lo faremo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Commerz si arrende: "Aperti a un accordo"
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