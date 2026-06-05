Come funzionano gli upgrade Path to Glory su FC 26 | la guida completa e la lista giocatori

Da imiglioridififa.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In EA SPORTS FC 26, gli upgrade Path to Glory consentono di migliorare le statistiche di alcuni giocatori durante la stagione. Per ottenere gli upgrade, i giocatori devono completare obiettivi specifici e partecipare a determinate partite. La lista dei giocatori coinvolti viene aggiornata periodicamente, con miglioramenti progressivi delle loro schede. Questi upgrade sono disponibili solo per un periodo limitato e richiedono il completamento di determinate sfide all’interno del gioco.

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L’estate del grande calcio internazionale è ufficialmente cominciata su Football Ultimate Team in EA SPORTS FC 26. Con la Stagione 8 e la campagna Festival of Football, i riflettori sono tutti puntati sulle carte dinamiche Path to Glory, disponibili nei pacchetti dal 5 al 19 giugno. Questi speciali oggetti live sono direttamente collegati alle prestazioni delle rispettive nazionali nei tornei estivi. Più avanti andrà la squadra di un calciatore, più la sua carta diventerà devastante, fino a poter raggiungere una valutazione massima di 99 OVR e sbloccare un incredibile 5° PlayStyle+. Analizziamo nel dettaglio la roadmap esatta degli upgrade e l’elenco completo dei protagonisti per seguire l’evoluzione del meta passo dopo passo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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