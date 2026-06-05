Secondo Moonryde, la percezione di Twitch in Italia è cambiata nel tempo. La piattaforma viene vista come un luogo dove si crea contenuto in modo più professionale rispetto al passato. La community si è evoluta, con più streamer che puntano a una crescita stabile e a un pubblico fedele. La qualità delle trasmissioni è aumentata e si sono affermate nuove modalità di interazione tra utenti e creatori. La piattaforma si presenta oggi come un ambiente più strutturato rispetto a qualche anno fa.

Partiamo dal “sentiment” (come dicono quelli bravi). Partiamo dalla percezione collettiva di Twitch in Italia. La sensazione è quella di una piattaforma in crisi, in calo, lontana anni luce dai fasti (e dai numeri record) del periodo pandemico. Dal 2022 in poi un calo, in effetti, c’è stato, con molta utenza che è tornata dalle parti di YouTube, dove è più comodo recuperare contenuti in differita. Eppure, ci sono ancora canali Twitch che macinano numeri impressionanti. Tra questi c’è quello di Dario Ferracci, in arte Moonryde, ragazzo vulcanico e dall’energia contagiosa, che nel 2023 ha dato inizio alla sua carriera da streamer o meglio, da giocatore professionista. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Come è cambiato Twitch secondo Moonryde

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