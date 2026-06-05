Un'esplosione ha danneggiato un bancomat in piazza XXI Luglio nella notte tra mercoledì e giovedì. L'ordigno ha fatto saltare lo sportello dell’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, svegliando i residenti. Dopo aver causato il danno, i ladri sono fuggiti a piedi con il bottino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

Un boato ha svegliato nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì i residenti della zona di piazza XXI Luglio: a provocare il botto l’ ordigno esplosivo che una banda ha utilizzato per far saltare lo sportello bancomat dell’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena collocato nella stessa piazza. L’ esplosione è avvenuta alle 3.55 della notte scorsa e, scattato l’allarme, sul posto sono subito intervenuti i militari della Sezione Radiomobile dei carabinieri con il personale dei vigili del fuoco. Le verifiche preliminari sull’edificio hanno confermato che l’esplosione, pur avendo colpito duramente l’immobile di due piani, non ha provocato danni tali da comprometterne la tenuta strutturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colpo esplosivo al bancomat. Fuga a piedi con il bottino

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