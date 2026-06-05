Colombo | Non lascio Fratelli d’Italia

La deputata di Fratelli d’Italia, Beatriz Colombo, ha negato di unirsi a Futuro Nazionale e ha assicurato di rimanere nel partito. L’indiscrezione secondo cui sarebbe in partenza per la squadra di Vannacci si diffonde da ambienti romani e viene riportata dalla stampa nazionale. Colombo ha ribadito la sua fedeltà a Fratelli d’Italia, escludendo qualsiasi cambiamento di schieramento.

La deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo in partenza per far parte della truppa di Vannacci in Futuro nazionale? L’indiscrezione filtra da ambienti romani, finisce sulla stampa nazionale e fa arrabbiare la stessa Colombo pronta a giurare fedeltà a Fratelli d’Italia. La smentita è così servita. "Una notizia totalmente infondata, priva di qualsiasi riscontro e assolutamente falsa. Forse chi mette in giro certe voci non conosce la mia storia perché io sono nata con Fratelli d’Italia quando eravamo all’1%". Fedeltà assoluta a FdI, ma anche il sospetto che la velina passata alla stampa volesse colpire proprio lei. "Questo è un attacco a Fratelli d’Italia – dice chiaramente la deputata –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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