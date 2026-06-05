EA Sports ha inserito nel negozio di FIFA 26 Ultimate Team un pacchetto dal costo molto basso, contenente un giocatore stimato valere circa 4 milioni di euro. Questa scelta ha generato sorpresa tra i giocatori, considerando il valore elevato del contenuto incluso. La mossa si distingue per il prezzo accessibile rispetto al valore del giocatore, che rappresenta una delle carte più costose disponibili nel gioco. L’aggiornamento è stato comunicato nelle ultime ore.

Nelle ultime ore EA Sports ha sorpreso l’intera community di Ultimate Team inserendo nel negozio un contenuto dal valore strategico semplicemente mostruoso. Si chiama “Pacchetto Sensazione Estiva” e, a differenza delle solite buste promozionali molto costose, si presenta con un prezzo decisamente contenuto rispetto alle stelle assolute che permette di riscattare. Non si tratta di un errore di prezzo, ma di un’opportunità reale per fare un salto di qualità netto alla propria rosa in vista delle competizioni del weekend. Molti dei giocatori inclusi, inoltre, sono i candidati ideali per essere inseriti nelle ultime Evoluzioni rilasciate, diventando delle vere e proprie macchine da guerra in campo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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© Imiglioridififa.com - Clamoroso su FC 26, il nuovo pacchetto costa pochissimo: dentro c’è anche Ronaldo da 4 milioni

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