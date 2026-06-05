Cinema sotto shock il famosissimo attore ucciso a coltellate L’annuncio è appena arrivato

Da tvzap.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attore famoso è stato ucciso a coltellate nella sua casa di Los Angeles. L’uomo, noto per ruoli in film e serie televisive, è stato trovato senza vita, secondo quanto riferiscono le autorità. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali sospetti o motivazioni. La notizia ha suscitato shock nel settore dell’intrattenimento statunitense.

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Un grave episodio di cronaca ha colpito l’industria dell’intrattenimento statunitense: l’attore James Handy, volto noto del cinema e della televisione, è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione di Los Angeles. La notizia, diffusa nelle ore successive all’intervento delle autorità, ha avuto ampia eco sui media internazionali per la dinamica e per il contesto in cui sarebbe maturato l’omicidio, avvenuto tra le mura domestiche. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il delitto si è consumato nella mattinata di mercoledì 3 giugno in una villetta nel quartiere residenziale di Tarzana. Handy, 81 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma è deceduto poco dopo l’arrivo in struttura a causa delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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