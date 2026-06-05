Cinema sotto le stelle | la magia en plein air e la rinascita della socialità analogica

Notizia in breve

Un evento di cinema all’aperto ha portato molte persone a condividere l’esperienza di guardare un film sotto le stelle. La proiezione si è svolta in un contesto all’aperto, favorendo la socialità tra i partecipanti e il ritorno a momenti di interazione in presenza. La pellicola proiettata ha suscitato reazioni immediate, grazie alla sua capacità di coinvolgere gli spettatori nel presente e di modificare la percezione del tempo durante la visione.