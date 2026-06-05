Un dirigente ha espresso entusiasmo per il Bologna, commentando la decisione di liberare l’allenatore. Ha definito il progetto della squadra “serio” e ha affermato che continuerà. Inoltre, ha commentato che la scelta di affidare la panchina a un altro tecnico rappresenta la miglior risposta possibile. Durante l’intervista, ha ricordato le sue precedenti critiche alla squadra, sottolineando però il piacere di aver giocato in quella formazione.

"Quante volte ti ho castigato Bologna, ma che bello che era giocare qui.". Tra passato, presente e futuro. Tra l’azzurro, il rossoblù, il calcio e lo sport. Immancabile, Ciccio Graziani, immarcabile ai tempi, specie da queste parti: 14 le reti segnate contro il Bologna in carriera in 20 partite da avversario (la sua ’vittima’ preferita). Praticamente una sentenza. C’era anche lui ieri mattina, in Piazza VIII Agosto, assieme ad Adriano Panatta, Maurizia Cacciatori e Martin Castrogiovanni, al comando dell’evento ’Un campione per amico’, tra mini-campi da calcio, tennis, basket, volley e rugby, a insegnare come stare insieme sul campo, divertendosi e stando bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Ciccio applaude il Bologna. "Giusto liberare Italiano, il progetto è serio e continua. Tedesco la miglior risposta”

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