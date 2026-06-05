Il presidente di Legambiente invita l’Italia a incrementare l’uso di energie rinnovabili. Secondo i dati, la Spagna negli ultimi cinque anni ha aumentato la quota di elettricità da fonti rinnovabili dal 40%. L’obiettivo è favorire una transizione energetica più rapida e sostenibile. La richiesta si basa sul confronto con altri paesi europei che hanno fatto passi avanti in questo settore.

Sul fronte della produzione di energia da fonti rinnovabili «dobbiamo andare molto più velocemente, richiamando alle loro responsabilità le Regioni e i ministeri e seguendo quello che hanno fatto altri Paesi europei». Lo ricorda Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. Secondo Ciafani, l’Italia da questo punto di vista è indietro rispetto ad altri membri dell’Unione: «La Spagna negli ultimi cinque anni è passata dal 40% di elettricità prodotta da fonti rinnovabili al 60%, mentre noi siamo ancora fermi al 40% e produciamo il 50% di elettricità dal gas». E proprio per questo risultiamo «molto più esposti alle speculazioni sul gas che fanno impazzire le bollette che pagano le imprese e le famiglie: questo francamente non è più tollerabile». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Ciafani (Legambiente): l’Italia acceleri sulle rinnovabili

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