Chiellini | Tre non qualificazioni Mondiali in fila sono un peso difficile da sopportare e due di queste tre le ho vissute

Chiellini ha commentato le tre consecutive esclusioni dell’Italia dai Mondiali, affermando che rappresentano un peso difficile da sopportare. Ha anche specificato di aver vissuto personalmente due di queste tre occasioni di mancata qualificazione. La sua riflessione si concentra sul peso emotivo e sportivo di questa situazione, senza ulteriori commenti o analisi.

Chiellini ci ripensa ancora: «Tre non qualificazioni Mondiali in fila sono un peso difficile e due di queste tre le ho vissute». In occasione della terza edizione del Festival della Serie A a Parma, Giorgio Chiellini – oggi director of football strategy della Juventus – ha offerto un’analisi lucida e autocritica sullo stato di salute del calcio italiano. Come riportato da Italpress, l’ex capitano azzurro si è soffermato in particolare sulle recenti delusioni della Nazionale, evidenziando criticità strutturali e la necessità di un cambio di passo a livello di sistema. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano NAZIONALE – «Tre non qualificazioni in fila sono un peso difficile da sopportare e due di queste tre le ho vissute. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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