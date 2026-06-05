Chi controlla la domanda vince | UniSolutions cambia le regole del marketing grazie allAI

Una software house milanese ha lanciato un nuovo modello di marketing basato sull’intelligenza artificiale che intercetta la domanda reale e la distribuisce in modo territoriale. La piattaforma analizza i dati di mercato per identificare le richieste effettive dei clienti e indirizzarle alle aree geografiche più appropriate. La tecnologia mira a ottimizzare le strategie di vendita, assicurando che le offerte arrivino a chi effettivamente cerca determinati prodotti o servizi.

La software house milanese ha introdotto un modello che intercetta la domanda reale e la distribuisce su base territoriale. C’erano una volta i cartelloni pubblicitari, gli spot, gli annunci promozionali. Un mondo in cui la pubblicità parlava a tutti nello stesso modo, sperando di raggiungere le persone giuste. Era un marketing “a diffusione”: tanto volume, poca precisione. Negli ultimi 10-20 anni abbiamo assistito a una trasformazione radicale, non solo nei canali, ma proprio nella logica del marketing. Il primo passaggio è stato il digitale: internet ha reso tutto misurabile, tracciabile, ottimizzabile, con modelli come il pay-per-click. Ma la vera rivoluzione è arrivata negli ultimi 2-3 anni: l’intelligenza artificiale ha portato questa evoluzione a un livello completamente nuovo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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