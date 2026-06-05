Chat criptate e codice di consegna per la droga | tutto inutile

Le forze dell’ordine hanno smantellato un gruppo di cinque cittadini albanesi coinvolti in traffico di droga, con quattro già condannati in passato per reati connessi agli stupefacenti. Durante le indagini, sono stati sequestrati dispositivi di chat criptate e codici di consegna, ma si è rivelato tutto inutile per intercettare le comunicazioni. L’attività investigativa ha portato all’arresto dei membri del sodalizio e alla confisca di sostanze stupefacenti.

E' stato disarticolato un sodalizio criminale composto da cinque cittadini albanesi, quattro dei quali già condannati per reati in materia di stupefacenti. Ad operare sono stati gli investigatori della Squadra Mobile di Padova sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. L’indagine ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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