Cerca di distrarre i poliziotti mentre i suoi amici gettano la droga | 2 arresti e una denuncia

Due persone sono state arrestate e una denunciata dopo aver tentato di nascondere droga alla stazione. Uno degli arrestati ha avvisato i suoi amici quando ha visto i poliziotti e ha cercato di distrarli mentre gli altri gettavano la sostanza. Gli agenti hanno capito il tentativo e hanno fermato i sospetti, recuperando la droga nascosta. L’operazione si è conclusa con due arresti e una denuncia.

É alla stazione e quando vede i poliziotti allerta i due amici che sono con lui. Mentre gli agenti si avvicinano cerca di distrarli, ma i poliziotti intuiscono che qualcosa non va.É successo nei giorni scorsi alla stazione di Monza. Protagonisti tre ragazzi, originari della Tunisia, che sostavano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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