Aurelio aperte le iscrizioni ai Centri ricreativi estivi 2026

Le iscrizioni ai Centri ricreativi estivi 2026 sono state aperte per le famiglie del municipio XIII di Roma Aurelio. I genitori interessati possono registrare i propri figli presso le strutture indicate. La possibilità di iscrizione riguarda tutti i minori residenti nel territorio. Per procedere alla registrazione, è necessario seguire le procedure stabilite dalle autorità comunali. Le strutture rimarranno aperte durante il periodo estivo, offrendo attività ricreative e di intrattenimento.

Le famiglie del municipio XIII Roma Aurelio possono iscrivere i propri figli ai Centri ricreativi estivi 2026. Le iscrizioni sono aperte per bambini dai 3 ai 14 anni, con possibilità di partecipazione estesa fino a 17 anni per i minori con disabilità.Quando e dove si svolgeranno i centriLe. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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