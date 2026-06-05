AGI - Rinviati a giudizio i medici che ebbero in cura il giornalista e autore Andrea Purgatori, morto a luglio 2023. La giudice per le indagini preliminari Paola Petti ha deciso dopo una lunga udienza e dopo aver ascoltato tutte le parti. Ai quattro medici è contestato il reato di omicidio colposo. Il giornalista di La7, pur affetto da un tumore, avrebbe avuto, secondo le accuse, una aspettativa di vita più lunga. Diagnosi e presunte omissioni. Si diagnosticarono invece metastasi cerebrali, a detta della procura, che aveva commissionato una consulenza, inesistenti, mentre si trascurarono altre manifestazioni patologiche. Tra queste un’ endocardite che causò il decesso e che avrebbe potuto essere curata attraverso la somministrazione di un comune antibiotico. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Caso Purgatori, rinvio a giudizio per quattro medici

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