Caso Minetti Travaglio non ha retto | lo sfogo shock gelo in studio

Durante la trasmissione televisiva, Marco Travaglio ha interrotto bruscamente il suo intervento, visibilmente alterato, e ha espresso uno sfogo inaspettato. La discussione, inizialmente centrata su un procedimento giudiziario, si è trasformata in un confronto acceso tra i partecipanti. La scena si è conclusa con un’atmosfera di gelo tra conduttore e ospite, mentre il pubblico ha assistito a un momento di forte tensione in diretta.

La prima serata si accende e, nel salotto più tagliente della politica in tv, un tema che sembrava “solo” giudiziario si trasforma in un duello mediatico ad alta tensione. Il caso della grazia a Nicole Minetti approda a Otto e Mezzo e nello studio di Lilli Gruber esplode il confronto: da una parte Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, dall’altra due ospiti pronti a incalzarlo, Paolo Mieli e Italo Bocchino. Sullo sfondo, il dato che fa da spartiacque: l’esito delle verifiche della Procura generale di Milano, che ha confermato il parere favorevole alla grazia e non ha riscontrato le ricostruzioni circolate nei mesi scorsi. Il punto caldo: cosa dice la Procura generale di Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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