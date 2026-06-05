Case Green svolta del governo | dopo le barricate spunta un miliardo di euro ma non sarà un Superbonus

Il governo ha annunciato uno stanziamento di un miliardo di euro destinato a Case Green, ma ha chiarito che non si tratterà di un Superbonus. La misura arriva dopo mesi di critiche e proteste, con molti che l’hanno definita una tassa europea e un costo eccessivo per le famiglie. La cifra è stata confermata dopo settimane di discussioni e barricate contro l’ipotesi di un contributo finanziario di grande entità.

Per mesi l’hanno descritta come un’imposizione europea, un salasso per le famiglie, l’ennesima follia verde di Bruxelles. La direttiva sulle “Case Green” è stata uno dei bersagli preferiti della maggioranza: troppo costosa, troppo rigida, troppo invasiva. Il governo italiano ha votato contro al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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