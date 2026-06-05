Casa della musica lavori nel 2027 Ecco il cronoprogramma

Il progetto esecutivo per il primo intervento di ristrutturazione dell’ex Consorzio agrario di Latina, destinato a diventare la Casa della musica, sarà completato entro l’autunno. I lavori sono previsti partire nel 2027 e riguardano la zona tra via Don Minzoni e via Roberto Fratini. Il progetto riguarda il primo stralcio dell’intervento, con l’obiettivo di riqualificare l’edificio per ospitare attività legate alla musica.

Il progetto esecutivo per il primo stralcio di ristrutturazione dell’ex Consorzio agrario di Latina, finalizzato alla realizzazione della Casa della musica, tra via Don Minzoni e via Roberto Fratini, sarà pronto in autunno. Da lì, presentato a Cassa depositi e prestiti per l’ottenimento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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