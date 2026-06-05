caro carburanti nuovo taglio accise entro sabato poi aiuti mirati ai lavoratori

Il governo ha annunciato un nuovo taglio delle accise sui carburanti entro sabato, seguito da aiuti mirati ai lavoratori. Sono in corso anche incentivi alle imprese per sostenere i dipendenti. Il ministro del settore ha riferito che è in programma un confronto in Parlamento sull’uso della flessibilità delle regole europee. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle misure o sui tempi di attuazione.

Nei piani del Governo il nuovo intervento contro il caro carburanti, che come da programma arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le «accise mobili» con l’extragettito Iva di maggio, rappresenterà l’ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti «mirati», chiesti dall’Unione europea (ma anche da Fmi e Ocse) e da sempre giudicati più efficaci anche dal ministero dell’Economia. L’obiettivo è di concentrare gli interventi sui lavoratori che ne hanno bisogno perché sono costretti a utilizzare l’auto per andare in ufficio o in fabbrica; in particolare sui dipendenti, il cui reddito, fisso, è più colpito dall’extracosto di benzina e gasolio, soprattutto quando è medio-basso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Caro Carburanti, Giorgetti: Taglio accise sino al 1 maggio

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