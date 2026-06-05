Il 5 giugno si celebra il 212° anniversario dei Carabinieri, con una cerimonia che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni. In questa data, nel 1920, la Bandiera dell’Arma è stata decorata con una Medaglia d’Oro al Valor Militare, riconoscimento per il ruolo durante la Prima Guerra Mondiale. La celebrazione ha coinvolto anche il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio, che hanno espresso il loro apprezzamento per l’attività dell’Arma.

L’Italia festeggia l’Arma dei Carabinieri, nel 212esimo anniversario della fondazione e nella data, il 5 giugno, in cui la Bandiera dell’Arma, nel 1920, fu insignita per la prima volta con una Medaglia d’Oro al Valor Militare, in relazione all’eroica partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. Per la prima volta la cerimonia nazionale si è svolta a Reggio Calabria, alla presenza, tra gli altri, della premier Giorgia Meloni, del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e del Comandante generale Salvatore Luongo. «Da oltre due secoli l’Arma dei Carabinieri è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere», ha scritto sui propri... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Carabinieri, da Mattarella a Meloni l’abbraccio delle istituzioni. E la risposta all’antimilitarismo ideologico

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