Capri Estate Sicura a Marina Grande con il Primo soccorso Bourelly Group

Da webmagazine24.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al porto di Marina Grande a Capri, la Bourelly Group ha avviato il servizio di primo soccorso per la stagione estiva.

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(Adnkronos) – Anche per questa stagione estiva, la Bourelly Group avvia il servizio di primo soccorso al porto di Marina Grande di Capri. L’operazione 'Estate Sicura', finalizzata a potenziare il livello di tutela della salute pubblica durante i mesi di maggiore affluenza turistica, ha preso ufficialmente il via il 1° giugno e garantirà la copertura. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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