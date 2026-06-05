Capelli in estate | la cura migliore

Durante l’estate, i capelli sono sottoposti a stress da sole, mare e vento. È consigliato usare protezioni specifiche e idratare regolarmente la chioma. Le maschere nutrienti aiutano a mantenere lucentezza e morbidezza, mentre il risciacquo con acqua fresca riduce l’effetto dei raggi UV. Evitare l’uso eccessivo di phon e piastre è fondamentale, così come tagliare le punte per prevenire le doppie punte. Questi interventi mirano a preservare la salute dei capelli durante i mesi più caldi.

La stagione che stressa i capelli Ne consegue che per lunghi mesi i nostri capelli sono sottoposti a uno stress molto importante: i raggi aprono le squame che proteggono le lunghezze e vanno ad aggredire la corteccia di ogni fusto, degradando le proteine del capello e i pigmenti che lo colorano. Inoltre danneggiano anche la cute e i follicoli, penetrando in profondità nella cute. L’acqua di mare, il cloro, il vento disidratano e indeboliscono, in modo che ci si ritrova in settembre con i capelli sfibrati, secchi, sbiaditi, che si spezzano molto facilmente. E anche la copiosa perdita autunnale va imputata all’aggressione del sole estivo. Da Collistar uno shampoo che ristruttura intensamente le fibre capillari con cheratina vegetale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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