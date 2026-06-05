Cantieri selvaggi a Perugia | macerie lanciate dalle finestre e polveri sottili senza controllo

Notizia in breve

A Perugia, lavori edili senza autorizzazioni sono in corso in modo selvaggio. Da finestre vengono gettate macerie, mentre polveri sottili invadono le abitazioni vicine. Si sentono rumori di calcinacci che cadono e martelli pneumatici anche di domenica. I cantieri sono chiusi con il filo elettrico, e non ci sono controlli ufficiali sull’attività in corso. La situazione provoca disagio tra i residenti e rischi per la sicurezza.