Cantieri selvaggi a Perugia | macerie lanciate dalle finestre e polveri sottili senza controllo
A Perugia, lavori edili senza autorizzazioni sono in corso in modo selvaggio. Da finestre vengono gettate macerie, mentre polveri sottili invadono le abitazioni vicine. Si sentono rumori di calcinacci che cadono e martelli pneumatici anche di domenica. I cantieri sono chiusi con il filo elettrico, e non ci sono controlli ufficiali sull’attività in corso. La situazione provoca disagio tra i residenti e rischi per la sicurezza.
Polveri (non tanto) sottili che invadono le case, macerie lanciate a mano dalle finestre, rumori di calcinacci che cadono e martelli pneumatici anche di domenica e cancelli chiusi con il filo elettrico. È lo scenario da cantiere selvaggio segnalato dai residenti di via Scarlatti, a Perugia, e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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