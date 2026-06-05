Con l'inizio della stagione estiva, il canile di Groppoli ha riattivato il servizio di pensione per cani. La struttura offre ora un’opportunità di accoglienza temporanea per gli animali domestici durante le vacanze. La pensione estiva è stata ripristinata in risposta alla ripresa delle esigenze di famiglie e proprietari in cerca di soluzioni per i propri animali nel periodo estivo. La struttura si occupa di ospitare i cani in assenza dei loro proprietari.

MULAZZO – Con l’arrivo della stagione estiva e delle vacanze, riparte il servizio di accoglienza per gli animali domestici in Lunigiana. Presso il canile comprensoriale di Groppoli di Mulazzo è infatti nuovamente attiva la pensione estiva per cani, un’iniziativa promossa dall’Unione di Comuni Montana Lunigiana per offrire una soluzione sicura a chi deve assentarsi da casa per brevi periodi. La struttura mette a disposizione 9 box attrezzati con spazi sia interni sia esterni, a cui si aggiunge un’area verde pensata appositamente per lo sgambamento. Durante tutto il soggiorno, gli animali sono seguiti da personale qualificato che garantisce passeggiate quotidiane e un monitoraggio costante per favorire il benessere e la serenità degli ospiti a quattro zampe. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Canile di Groppoli, attiva la pensione estiva per cani

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