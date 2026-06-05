CAMPIONI DEL MONDO | SU RAI1 CARLUCCI E TANTE STELLE TRA CUCINA E OPERA

Da bubinoblog 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno alle 21 andrà in onda su Rai1 uno spettacolo dedicato alle eccellenze italiane, con Carlucci e numerose star. L’evento si focalizza su cucina e opera, e celebra i talenti e le tradizioni del Paese. La serata vedrà la partecipazione di ospiti e artisti, e si propone come un grande tributo alle eccellenze italiane. La trasmissione sarà trasmessa in prima serata sulla rete pubblica.

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Per celebrare le “eccellenze” del nostro Paese è nato un grande evento, in onda venerdì 5 giugno alle 21.30 su Rai1 in diretta eurovisione dall’Arena Di Verona, “ Campioni del mondo – Italia loves Unesco ” condotto da Milly Carlucci. Con 61 “patrimoni dell’umanità” dichiarati dall’Unesco, l’Italia si conferma custode di una ricchezza culturale senza paragoni e il Paese con il maggior numero di siti riconosciuti al mondo, a cui si aggiungono i più recenti assegnati nel 2023 all’ Arte del canto lirico italiano e nel 2025 alla Cucina italiana, prima al mondo – ed uno sguardo è già rivolto al futuro con la candidatura della canzone napoletana classica. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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