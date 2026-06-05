CAMPIONI DEL MONDO | SU RAI1 CARLUCCI E TANTE STELLE TRA CUCINA E OPERA

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno alle 21 andrà in onda su Rai1 uno spettacolo dedicato alle eccellenze italiane, con Carlucci e numerose star. L’evento si focalizza su cucina e opera, e celebra i talenti e le tradizioni del Paese. La serata vedrà la partecipazione di ospiti e artisti, e si propone come un grande tributo alle eccellenze italiane. La trasmissione sarà trasmessa in prima serata sulla rete pubblica.