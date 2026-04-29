In un mondo dove il vino può essere solo bevuto o studiato, ci sono persone che riescono a coniugare passione, conoscenza e esperienza diretta. Alcuni si dedicano all’approfondimento delle caratteristiche delle bottiglie, altri le raccontano attraverso parole e immagini, mentre altri ancora le assaporano in contesti che spaziano dalla ristorazione di alta qualità alle trattorie più autentiche. Questa varietà di approcci mostra come il vino possa essere un elemento vivo e condiviso.

C'è chi il vino lo studia, chi lo racconta e chi lo vive. Poi c'è chi riesce a fare tutte e tre le cose insieme senza trasformarle in un mestiere freddo. Stefano Cocco, per molti “l'uomo delle stelle”, appartiene a questa categoria difficile da incasellare. Non è un cuoco, non è solo un giornalista, non è semplicemente un appassionato. È uno che ha fatto del viaggio tra i ristoranti stellati del mondo una forma di conoscenza. Non per collezionare esperienze, ma per capire cosa succede davvero quando il cibo e il vino smettono di essere necessità e diventano linguaggio. Nel suo percorso ci sono sale impeccabili, cucine che funzionano come orologi, piatti che sembrano idee prima ancora che sapori.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Beviamoci su, l'uomo delle stelle: il vino tra alta cucina e trattorie vere

Beviamoci su con Stefano Cocco, l’uomo delle stelle: il vino tra alta cucina e trattorie vere

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