Calcio | Fiorentina scopriamo il calendario dei viola

Il campionato di Serie A riparte con il calendario ufficiale. La Fiorentina giocherà la prima partita della stagione tra due settimane. La data e l’orario della sfida di esordio sono stati comunicati. La squadra ha completato la preparazione e si prepara per la prima giornata. La stagione si svolgerà fino a maggio, con incontri distribuiti su tutto il territorio nazionale. Le partite sono state programmate senza pause per le nazionali, secondo il calendario ufficiale.

Firenze, 5 giugno 2026 – Sembra ieri che è finito il campionato (e in effetti era poche settimane fa) ed è già tempo di ricominciare la stagione con i calendari della Serie A. Per la Fiorentina, reduce da una stagione fortemente negativa, potrebbe essere meglio, in modo da voltare pagina e ripartire. I calendari saranno varati oggi pomeriggio (ore 18.30) a Parma, durante il Festival della Serie A, con la programmazione di tutte le 380 partite in programma tra le venti squadre iscritte con le neopromosse Venezia, Frosinone e Monza. La Fiorentina?. Essendo fuori dalle coppe europee e non avendo derby da giocare, la Fiorentina non è coinvolta (se non di riflesso) da alcuni paletti messi nell’elaborazione dei calendari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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