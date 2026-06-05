Il Luzzara ha annunciato l’ingaggio di Samuele Crescenzi, difensore classe 2000 proveniente dal Colorno e ex Lentigione. La squadra si sta rafforzando in vista della prossima stagione di Promozione. Nel mercato del calcio dilettanti, Guadalupi, ex giocatore del Modena, si è trasferito al Vezzano. Questi sono gli ultimi movimenti ufficiali tra le formazioni di livello regionale.

Un nuovo difensore per il Luzzara, che si sta preparando alla prossima Promozione: la retroguardia potrà fare affidamento su Samuele Crescenzi, classe 2000 proveniente dal Colorno e anche ex Lentigione. In Prima categoria, il difensore Roberto Magro, classe 1991, si è liberato dal Daino Santa Croce. Per il neoretrocesso Vezzano, c’è un nuovo portiere, il classe 2005 Mario Guadalupi. Ex Montecchio, ha fatto le giovanili nel Modena. Se ne andrà, invece, Andrea Girotti, anch’esso portiere (classe 2000). Colpo del BaisoSecchia, proprio con un ex Vezzano: ecco il centrocampista del 2004 Damiano Sorbi, che torna in altura visto che al Torneo della Montagna gioca col Villa Minozzo come locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio dilettanti: il mercato. Luzzara più forte con Crescenzi. Guadalupi (ex Modena) a Vezzano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato dilettanti: l’Atletic punta al salto con nuovi colpiL'Atletic ha annunciato nuovi acquisti in vista della promozione in Prima categoria.

Calcio dilettanti, il presidente Maggi smentisce le ultime voci: "Mister Dirani resta con noi». "Consandolo vuole tornare in Prima»Il presidente di una squadra di calcio dilettanti ha negato le voci di un possibile disimpegno, affermando che l’allenatore rimane in carica.

Temi più discussi: Calcio dilettanti: il mercato. Luzzara più forte con Crescenzi. Guadalupi (ex Modena) a Vezzano; Dilettanti 2026/2027: il tabellone del calciomercato estivo; Calcio dilettanti, le voci di mercato: al Pontelungo piace Gargiulo, Capra e Sogno al Savona?; È un mercato folle! Il tecnico che ha vinto l'Eccellenza si veste di Orange, clamoroso ritorno nel quartiere di Torino.

Calcio dilettanti: il mercato. Luzzara più forte con Crescenzi. Guadalupi (ex Modena) a VezzanoUn nuovo difensore per il Luzzara, che si sta preparando alla prossima Promozione: la retroguardia potrà fare affidamento su Samuele Crescenzi, classe 2000 proveniente dal Colorno e anche ex Lentigion ... sport.quotidiano.net

#calciodilettante - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Dilettanti 2026/2027: il tabellone del calciomercato estivoRiaprono le trattative estive e torna il tabellone del calciomercato dei dilettanti, targato SportParma: un grande classico per consultare il riepilogo di tutti gli affari andati in porto durante la l ... sportparma.com