Buon compleanno Ken Follett Michele Campanella Elio Catania
Tra le celebrazioni per il compleanno si segnalano i festeggiamenti per scrittori, musicisti e figure pubbliche. Tra loro, uno scrittore noto per i suoi romanzi storici, un musicista e un filosofo. Sono stati ricordati anche attori e politici con date di nascita che cadono nello stesso periodo. La lista comprende anche personalità di spicco in ambito culturale e scientifico, tutte nate in date vicine tra loro.
Buon compleanno Stefania Sandrelli, Enrico Ruggeri, Massimo Cacciari, Francesco de Lorenzo, Luciano Canfora, Ken Follett, Michele Guardì, Elio Catania, Michele Campanella, Luigi Danova, Franco Bernini, Alberto Malesani, Roberto Mura, Flavia Fratello, Caterina Guzzanti, Pierluigi Coppola, Giorgia Wurth, Luca Infante, Michele Canini, Martino Borghese, Matteo Scozzarella, Laura Giuliani, Filippo Gorrieri. Oggi 5 giugno compiono gli anni: Giovanni Delfino, ex calciatore; Ivo Stefanoni, ex canottiere; Roberto Pontremoli, dirigente d’azienda; Francesco de Lorenzo, medico, politico; Fabio Finocchiaro, scacchista; Bruno Gaburro, regista; Marcello Vitali, scrittore, poeta; Luciano Canfora, filologo classico, storico, saggista; Massimo Carmassi, architetto; Michele Guardì, regista, autore tv; Massimo Cacciari, filosofo, politico, accademico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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