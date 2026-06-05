buon compleanno ken follett michele campanella elio catania

Notizia in breve

Tra le celebrazioni per il compleanno si segnalano i festeggiamenti per scrittori, musicisti e figure pubbliche. Tra loro, uno scrittore noto per i suoi romanzi storici, un musicista e un filosofo. Sono stati ricordati anche attori e politici con date di nascita che cadono nello stesso periodo. La lista comprende anche personalità di spicco in ambito culturale e scientifico, tutte nate in date vicine tra loro.