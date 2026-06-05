BUBINO D’ORO | VOTA IL MEGLIO DELLA TV TRA PROGRAMMI VOLTI E MOMENTI CULT

Da bubinoblog 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Bubino d’Oro torna con la sua settima edizione e si svolge su BubinoBlog. La manifestazione premia programmi televisivi, volti noti e momenti che si sono distinti nel panorama televisivo. Sono previste anche alcune novità rispetto alle edizioni precedenti. La votazione è aperta per scegliere il meglio della televisione, con premi dedicati a diversi aspetti dello spettacolo televisivo.

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Giunto alla settima edizione, il Bubino d’Oro torna su BubinoBlog per premiare la buona tv tra volti, programmi e alcune novità. Si parte mercoledì 3 giugno  con la prima fase, poi la seconda e infine la fase attesa da tutti, ossia i risultati. SCELTA FINALISTI (DAL 3 AL 9 GIUGNO) La prima fase corrisponde alle  nomine. Il lettore può  esprimere al massimo cinque   preferenze  per ciascuna categoria ( cinque per il   programma dell’anno, cinque per il programma rivelazione. ecc). Si potranno scrivere tutti quei programmivolti apparsi sul  piccolo schermo  e sulle  piattaforme  da settembre a maggio. Le  votazioni si potranno fare nell’ area commenti sotto a questo articolo oppure sul profilo Instagram del Bubino d’Oro (nelle storie). 🔗 Leggi su Bubinoblog

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