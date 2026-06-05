Braccianti bruciati vivi Cobas | Non un fatto isolato | caporalato fin troppo tollerato

Due braccianti sono stati bruciati vivi in un episodio di caporalato in provincia di Brindisi. I Cobas affermano che non si tratta di un fatto isolato, ma di un sistema radicato e troppo tollerato che coinvolge tutto il Paese, dalle campagne del Sud ai cantieri del Nord. La vicenda solleva ancora una volta la questione delle condizioni di lavoro e della legalità nel settore agricolo e edile.

BRINDISI - Il caporalato non è un'emergenza occasionale ma un sistema radicato e tollerato che attraversa l'intero Paese, dalle campagne del Sud ai cantieri del Nord, già da troppo tempo. A denunciarlo è il Cobas di Brindisi, che sabato 6 giugno parteciperà alla manifestazione nazionale ad. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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