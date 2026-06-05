Botte alla moglie la donna resta ferita | la polizia scopre un quadro di maltrattamenti e minacce

Una donna è stata ferita durante un episodio di violenza domestica, con la polizia che ha scoperto un quadro di maltrattamenti e minacce precedenti. L'aggressione è avvenuta in ambito familiare e ha coinvolto la moglie. Gli agenti hanno raccolto testimonianze e trovato evidenze di comportamenti violenti e di intimidazioni nel corso di approfondimenti successivi. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

L'ultimo episodio di maltrattamenti consumato fra le mura di casa è finito in una violenta aggressione. Vittima la moglie di un uomo violento, rimasta ferita per le botte ricevute. Gli agenti di polizia del commissariato di Cisterna, raggiunta l'abitazione, hanno ricostruito l'accaduto grazie. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

[MULTI SUB]The Turncoat GameFullThey wore dark masks to hunt evil,but found their light each other

Notizie e thread social correlati

Rissa alla mensa popolare, botte e minacce con una pietra. Ferita una donna intervenuta per sedare la liteQuesta mattina, in via XI febbraio ad Empoli, si è verificata una rissa tra due persone all’interno della centro di distribuzione pasti Emmaus.

La lite degenera in follia: botte e minacce alla moglie davanti ai figliNella notte del 21 maggio a Trento, un uomo di origine ucraina e residente in città è stato arrestato dai carabinieri del radiomobile.

Temi più discussi: Massacra di botte la moglie, la donna in condizioni critiche; FERRARA: Botte e maltrattamenti alla moglie, 60enne arrestato due volte in tre giorni; Botte e insulti alla moglie: ora dovrà indossare il braccialetto elettronico; Riempie di botte la moglie. E si scaglia contro la polizia. Arrestato uomo di 54 anni.

Insulti alla moglie: Guardati allo specchio, fai schifo e botte alla figlia disabile: condannato un 53enne corrieresalentino.it/2026/06/insult… via @Corriere Salentino x.com

Riempie di botte la moglie. E si scaglia contro la polizia. Arrestato uomo di 54 anniL’esagitato, un italiano in preda all’abuso di alcol, ora si trova in carcere. La donna è riuscita a fuggire e a chiamare aiuto alla centrale della questura. msn.com

San Nicola la Strada, botte e minacce di morte alla moglie davanti ai figli: 42enne in carcereHa minacciato di morte la moglie davanti ai figli piccoli, colpendola con schiaffi e pugni e lanciandole contro suppellettili. È l'accusa a carico di un 42enne di San Nicola la ... ilmattino.it