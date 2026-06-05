Botte alla moglie la donna resta ferita | la polizia scopre un quadro di maltrattamenti e minacce

Da latinatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna è stata ferita durante un episodio di violenza domestica, con la polizia che ha scoperto un quadro di maltrattamenti e minacce precedenti. L'aggressione è avvenuta in ambito familiare e ha coinvolto la moglie. Gli agenti hanno raccolto testimonianze e trovato evidenze di comportamenti violenti e di intimidazioni nel corso di approfondimenti successivi. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

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L'ultimo episodio di maltrattamenti consumato fra le mura di casa è finito in una violenta aggressione. Vittima la moglie di un uomo violento, rimasta ferita per le botte ricevute. Gli agenti di polizia del commissariato di Cisterna, raggiunta l'abitazione, hanno ricostruito l'accaduto grazie. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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