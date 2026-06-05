Nel 2026, le borse da spiaggia sono disponibili in 12 modelli diversi, realizzati in paglia, tessuto e all'uncinetto. Tra le opzioni più popolari ci sono quelle con motivi a righe e dettagli in stile artigianale. Le nuove collezioni presentano sia modelli pratici che di tendenza, pensati per completare look estivi vari. La varietà di materiali e stili permette di scegliere tra accessori più minimalisti o più decorativi, adatti a diverse preferenze di moda.

Tessuti naturali, rafia intrecciata e stampe vivaci dominano la scena, richiamando atmosfere boho-chic e look da riviera. Forme morbide e capienti si uniscono a dettagli raffinati come manici in legno, frange e charm colorati, trasformando ogni modello in un piccolo gioiello da sfoggiare sotto il sole. Anche i colori rivestono un ruolo protagonista: tonalità solari, contrasti accesi e fantasie floreali completano e valorizzano qualsiasi outfit estivo. La funzionalità, comunque, resta al centro dell’attenzione. Scomparti multipli e tasche interne permettono di organizzare tutto in maniera ordinata, dal telo da mare al libro preferito, passando per crema solare e occhiali da sole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Borse da spiaggia 2026, 12 modelli in paglia, tela e all'uncinetto

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