Bonfiglioli in sciopero | L' automazione non può cancellare 30 anni di lavoro

Notizia in breve

Un'azienda ha avviato uno sciopero contro la possibile perdita di 60 posti di lavoro. I dipendenti contestano un accordo sindacale del 1997 che chiedono venga rispettato, mentre l'azienda sostiene che l'automazione possa rendere obsoleti alcuni ruoli. La vertenza, in corso da mesi, coinvolge le parti in trattative che non hanno ancora trovato un'intesa definitiva. Nessuna delle parti ha fornito dichiarazioni ufficiali oltre alle posizioni già note.