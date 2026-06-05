Bonfiglioli in sciopero | L' automazione non può cancellare 30 anni di lavoro

Da bolognatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'azienda ha avviato uno sciopero contro la possibile perdita di 60 posti di lavoro. I dipendenti contestano un accordo sindacale del 1997 che chiedono venga rispettato, mentre l'azienda sostiene che l'automazione possa rendere obsoleti alcuni ruoli. La vertenza, in corso da mesi, coinvolge le parti in trattative che non hanno ancora trovato un'intesa definitiva. Nessuna delle parti ha fornito dichiarazioni ufficiali oltre alle posizioni già note.

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Sessanta posti di lavoro a rischio, un accordo sindacale risalente al 1997 che i lavoratori chiedono venga rispettato e una vertenza che, dopo mesi di trattative, continua a dividere azienda e sindacati. È un clima sempre più teso quello che si respira davanti ai cancelli dello stabilimento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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