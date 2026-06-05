Bonfiglioli in sciopero | L' automazione non può cancellare 30 anni di lavoro
Un'azienda ha avviato uno sciopero contro la possibile perdita di 60 posti di lavoro. I dipendenti contestano un accordo sindacale del 1997 che chiedono venga rispettato, mentre l'azienda sostiene che l'automazione possa rendere obsoleti alcuni ruoli. La vertenza, in corso da mesi, coinvolge le parti in trattative che non hanno ancora trovato un'intesa definitiva. Nessuna delle parti ha fornito dichiarazioni ufficiali oltre alle posizioni già note.
Sessanta posti di lavoro a rischio, un accordo sindacale risalente al 1997 che i lavoratori chiedono venga rispettato e una vertenza che, dopo mesi di trattative, continua a dividere azienda e sindacati. È un clima sempre più teso quello che si respira davanti ai cancelli dello stabilimento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Sciopero.
Notizie e thread social correlati
Torino 2026: TecnoFood porta 30 anni di automazione al Summit IDATecnoFood ha confermato la propria partecipazione come partner strategico al Summit IDA 2026, che si terrà a Torino dal 14 al 16 aprile.
Leggi anche: Lavoro, automazione e dignità umana nella Magnifica Humanitas
Temi più discussi: Sale la tensione alla Bonfiglioli: L’azienda alza il tiro, sciopero; Bonfiglioli, sulle sostituzioni dei lavoratori in appalto è scontro totale con i sindacati che attaccano: Così si torna all'800; Bonfiglioli, scontro azienda-sindacati. Sostituiti i lavoratori in sciopero, così torniamo all’800; L’innovazione riporta Bonfiglioli nel 1800.
La vertenza Bonfiglioli riguarda prima di tutto il rispetto delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali. In Emilia-Romagna abbiamo costruito negli anni un modello fondato sul dialogo, sulla concertazione e sul confronto tra istituzioni, impr facebook
Bonfiglioli, è muro contro muro con i sindacati: nuovo scioperoVenerdì fermo di 2 ore nella vertenza per i 60 dipendenti di BCube a rischio. Il Pd: Più tutele. La proprietà: Fatto più di quanto dovuto ... bologna.repubblica.it
Sale la tensione alla Bonfiglioli: L’azienda alza il tiro, scioperoVertenza robot, la multinazionale: Ci riprendiamo alcune attività appaltate. I sindacati: Non ci fermiamo ... msn.com