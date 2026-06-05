Bollette gas | spesa in aumento +633 euro in sei anni per le famiglie

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In sei anni, la spesa delle famiglie per il gas è aumentata di 633 euro. I costi più elevati si riflettono nelle bollette mensili, che ora incidono di più sui bilanci familiari. L’aumento dei prezzi del gas dipende anche dai conflitti internazionali, che potrebbero portare a ulteriori rialzi nelle prossime bollette. Le famiglie più vulnerabili si trovano a fronteggiare un peso crescente.

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Quanto peserà l'aumento del gas sul bilancio delle famiglie vulnerabili?. Come influenzeranno i conflitti internazionali i prezzi della prossima bolletta?. Perché i fondi europei non possono abbassare le accise sui carburanti?. Quale misura fiscale potrebbe ridurre immediatamente il costo del gas?.? In Breve Prezzo riferimento cliente tipo a 122,15 centesimi al metro cubo a maggio 2026.. Spesa annua gas ed elettricità per utenti vulnerabili raggiunge 1.948,6 euro.. Costi per categorie protette aumentati del 13,1% rispetto a maggio 2025.. UE concede 14 miliardi di euro per la crisi energetica in tre anni..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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