Durante un blitz tra le zone di Amerino e Orvietano, i Carabinieri hanno sequestrato alimenti per circa 50 mila euro in un magazzino. In un’altra attività dell’Orvietano, è stata disposta la chiusura immediata. Sono state inoltre sospese due attività commerciali e sono state applicate sanzioni di importo elevato. Le operazioni sono state condotte senza specificare i motivi delle sanzioni o i dettagli delle irregolarità riscontrate.

Quali alimenti per 50 mila euro sono stati sequestrati nel magazzino?. Perché un'attività nell'Orvietano è stata chiusa immediatamente dai Carabinieri?. Come sono state violate le norme sulla privacy e la sicurezza?. Chi ha scoperto il lavoro irregolare e le mancanze antincendio?.? In Breve Sequestrati alimenti e bevande per 50 mila euro in un bar dell'Amerino.. Sanzione di 3 mila euro per gravi mancanze igienico-sanitarie in pizzeria.. Scoperta lavoratrice irregolare con sanzione totale di 4.450 euro nell'area narnese.. Chiusura ristorante nell'Orvietano per mancanza piano evacuazione e sanzione di 6 mila euro.. Sanzioni e sospensioni tra Amerino e Orvietano: il bilancio dei controlli provinciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz tra Amerino e Orvietano: 2 attività sospese e sanzioni pesanti

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