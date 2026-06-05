Birra del Borgo S.r.l. ha avviato una procedura sindacale di informazione preventiva riguardo alla possibile cessazione dell’attività societaria. La comunicazione riguarda l’intenzione di interrompere le operazioni e avviare le procedure necessarie. La società ha notificato alle parti coinvolte la decisione di procedere in questa direzione, senza indicare dettagli sui tempi o sui motivi specifici. La procedura è in corso e coinvolge le rappresentanze sindacali e le autorità competenti.

Birra del Borgo S.r.l. comunica di aver avviato la procedura sindacale di informazione preventiva per la futura cessazione dell'attività. La decisione, inevitabile e profondamente sofferta, giunge al termine di un lungo periodo di difficoltà economiche strutturali e continuative collegate anche a un mercato brassicolo con picchi di contrazione fino al 5% anno su anno. Dal 2022 al 2024, in soli tre esercizi, la società ha registrato perdite per circa 19,4 milioni di euro, che sono state coperte con una ricapitalizzazione di pari importo. Il bilancio 2025, approvato questa mattina, registra ulteriori perdite per 2,26 milioni di euro, coperte con una nuova ricapitalizzazione di 2,6 milioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Birra del Borgo avvia la procedura sindacale per la cessazione dell'attività societaria

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