Bimbi e maestre intossicati 5 in ospedale | mistero sulle cause chiusa la scuola

Una scuola è stata chiusa dopo che quattro insegnanti e un bambino di tre anni sono stati ricoverati in ospedale per presunta intossicazione da gas o fumi. Le persone coinvolte sono state trasferite in due strutture ospedaliere, la Poliambulanza e il Città di Brescia. Le condizioni di tutti sono considerate non gravi. La causa dell’intossicazione rimane ancora da accertare.

Il bilancio è di quattro maestre e di un bimbo ricoverati in ospedale, per fortuna niente di grave, a seguito di una presunta intossicazione da gas o fumi: le insegnanti (di 23, 48, 52 e 55 anni) e il bimbo di 3 anni sono stati trasferiti in ospedale alla Poliambulanza e al Città di Brescia tutti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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