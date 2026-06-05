bilancio e programmazione lavori della seconda commissione

La Seconda Commissione ha discusso questioni legate al bilancio e alla programmazione economica, oltre a occuparsi di affari dell’Unione europea e relazioni internazionali. Sono stati esaminati vari aspetti della gestione finanziaria e delle politiche europee, senza comunicazioni ufficiali o decisioni definitive. La riunione ha coinvolto diverse delegazioni e rappresentanti di enti pubblici, concentrandosi su temi di interesse economico e internazionale. Non sono stati annunciati nuovi provvedimenti o proposte concrete al termine dell’incontro.

Bilancio, programmazione economica, affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero: i lavori della Seconda Commissione.. Si è svolta questa mattina la seduta della Seconda Commissione consiliare, presieduta dal consigliere Filippo Pietropaolo, dedicata all’esame dei principali provvedimenti in materia di bilancio, programmazione economica e atti connessi alle politiche europee. La riunione si è aperta con un confronto serrato sui temi più rilevanti della gestione finanziaria regionale, confermando il ruolo centrale della Commissione nella verifica della sostenibilità economica delle iniziative legislative e amministrative. La rimodulazione del POC 2014?2020 e il parere favorevole della Commissione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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