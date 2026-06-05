Nella corsa al bomber, Benevento e Avellino sono già attive sul mercato, preparando i colpi per rinforzarsi. Nel frattempo, una squadra ha segnato diciannove gol in stagione, senza ambizioni di vittoria ma con l’obiettivo di salvarsi, e alla fine è riuscita a mantenere la categoria. La situazione si surriscalda con il derby tra le due formazioni campane, entrate nel vivo delle trattative.

Tempo di lettura: < 1 minuto Diciannove gol stagionali in una squadra che non ha lottato per la vittoria ma si è difesa per mantenere la categoria e alla fine ci è riuscita eccome. Tanti gol che hanno allertato le sirene di mercato e che porteranno, quasi certamente, Giacomo Parigi a vivere comunque la prossima stagione come una promozione in Serie B. Attaccante 29enne, toscano, con un anno di contratto ancora con il Latina, ha acceso il derby di Serie B tra Avellino e Benevento. Costo del cartellino 350 mila euro, non pochi a dir la verità, ma la due campane ci starebbero facendo più di un pensierino per rinforzarsi in avanti in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento e Avellino a caccia del bomber: è già derby sul mercato

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