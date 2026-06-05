A metà aprile, i residenti di viale Molise e piazzale Cuoco hanno segnalato la presenza di topi di grandi dimensioni nelle aree intorno ai loro edifici. Le autorità hanno avviato interventi per contrastare l’infestazione. Nel frattempo, si sono moltiplicate anche le denunce di comportamenti incivili nelle stesse zone, con rifiuti abbandonati e atti di vandalismo. Le operazioni contro i roditori sono state avviate per contenere il problema.

Era aprile quando i cittadini di viale Molise, piazzale Cuoco e dintorni, denunciavano "la presenza di topi grossi come gatti" nei caseggiati popolari. Il Comitato di quartiere case popolari Calvairate-Molise-Ponti aveva richiamato l’attenzione con una protesta in strada. Ora "continuiamo a tenere alta l’attenzione su una problematica che non riguarda solo i complessi Aler ma anche aree verdi e spazi pubblici", fa sapere il comitato di quartiere Insubria-Molise-Varsavia. "Apprendiamo con favore che nei prossimi giorni Aler installerà nuovi dispositivi per il contrasto dei roditori all’interno dei caseggiati e che avvierà un’importante attività di pulizia e sgombero delle cantine, partendo dagli stabili di piazzale Cuoco 7, via Faà di Bruno 5 e piazza Insubria 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Bene gli interventi contro i ratti, combattere pure l’inciviltà"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Creó a tres emperadores supremos con un solo pensamiento… y ahora el cielo lo considera un tabú

Notizie e thread social correlati

"Sì, tornerei a combattere contro gli spacciatori. Ma non lasciatemi solo"Un arresto recentissimo ha portato alla luce un tentativo di ripresa delle operazioni di spaccio in alcune zone della città.

Confartigianato: “Bene gli interventi della Regione per la crisi energetica”Confartigianato ha espresso soddisfazione per gli interventi adottati dalla Regione, guidata dal presidente Fedriga, in risposta alla crisi...

Temi più discussi: Bene gli interventi contro i ratti, combattere pure l’inciviltà; Polizia locale a Verona, serie di interventi contro il degrado e 106 multe a monopattini; Fiume Sarno, quasi 300 milioni per interventi contro inondazioni e rischi; Sull'Iran, Trump perde la maggioranza alla Camera.

Infettivologa Marchetti, 'contro antibiotico-resistenza bene linee guida Pn-Car'(Adnkronos) - L'Italia sta facendo molto bene negli ultimi anni. Il Pn-Car, il Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza promosso dal ministero della Salute, ha permesso di uniformar ... msn.com

Potenza, a rischio gli interventi contro topi, blatte e insetti: mancano i fondiI cittadini spaventati dopo l’invasione di zanzare dello scorso anno. L'amministratore unico di Acta, Ignazio Petrone, scrive alla Giunta Il clima non aiuta e le temperature eccessivamente miti per ... lagazzettadelmezzogiorno.it