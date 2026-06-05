Nel 2026, i dati dei Carabinieri indicano un calo dei reati rispetto all'anno precedente. Gli arresti effettuati sono diminuiti rispetto agli anni precedenti, con un dato preciso ancora da confermare. Per quanto riguarda i minori, si registra una riduzione dei casi di coinvolgimento in attività illecite. I numeri ufficiali sono stati diffusi dall'Arma e riguardano sia i reati complessivi che le situazioni che coinvolgono i minori.

Quali sono i nuovi numeri degli arresti effettuati dai Carabinieri? Come sono cambiati i casi di coinvolgimento dei minori? Perché le truffe agli anziani restano un pericolo concreto? Quanti Codici Rosso sono stati attivati nei primi mesi??? In Breve Carabinieri gestiscono il 78% dei reati totali nella provincia di Belluno. Nel 2025 sono stati eseguiti quasi 30mila servizi di controllo sul territorio. Attivati 20 Codici Rosso nei primi cinque mesi del 2026 per reati di genere. Reg . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belluno, i reati calano nel 2026: i dati dell’Arma confermano il trend

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