Senigallia e sicurezza | i dati del Ministero confermano il calo dei reati

I dati pubblicati dal Ministero indicano un calo generale dei reati nel territorio di Senigallia, confermando una tendenza in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Tra i reati più frequenti si trovano furti e scippi, mentre i sistemi di videosorveglianza installati di recente sono stati utilizzati per monitorare le aree più a rischio. La presenza di telecamere sembra aver avuto un ruolo nella riduzione di alcuni fenomeni criminali, secondo le statistiche ufficiali.

? Domande chiave Quali sono i reati che colpiscono maggiormente i cittadini senigallesi?. Come hanno influito i nuovi sistemi di videosorveglianza sui dati criminali?. Chi sono i soggetti più vulnerabili alle truffe nel territorio locale?. Perché il modello di sicurezza attuale deve evolversi dopo il calo dei reati?.? In Breve Polizia di Stato ha effettuato 12.000 controlli nel solo anno 2023.. Microcriminalità persiste con furti in abitazioni e truffe agli anziani.. Videosorveglianza territoriale realizzata con l'Unione dei Comuni della Marca Senone.. Elezioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio.. Massimo Bello, candidato al...🔗 Leggi su Ameve.eu

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