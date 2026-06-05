Be my sunshine anticipazioni settimanali dal 6 al 12 giugno | Poyraz promette di allontanarsi da Haziran
Dal 6 al 12 giugno, Poyraz dice a Haziran che si allontanerà da lei. La scena si svolge in un ambiente domestico, con i due protagonisti seduti vicino a una finestra. Poyraz, visibilmente deciso, parla con tono serio, mentre Haziran ascolta in silenzio. La conversazione si concentra sulla volontà di separarsi, con Poyraz che promette di allontanarsi per un certo periodo.
Be my sunshine (titolo originale Ada Masal?) è il serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì alla domenica – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 6 al 12 giugno? Scopriamolo insieme. Be my sunshine, trame al 12 giugno: la strategia di Batu. Sono finalmente terminati i lavori al negozio di Biricick, e viene svelato il mistero sul vero amore di Beyazit: si tratta di una stupenda micetta. Nel frattempo Batu escogita un piano per fare ingelosire Idil, e la invita a casa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Be My Sunshine anticipazioni 5 Giugno 2026 Haziran ha lasciato l'isola e si è trasferita a Smirne. Poyraz, prima la cerca dappertutto, poi accetta la cosa. Biricik, intanto, ha bisogno di finire i lavori nel negozio e scopre che Beyazit la sta boicottando e che ness facebook
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Be my sunshine, anticipazioni settimanali dal 6 al 12 giugno: Poyraz promette di allontanarsi da HaziranCosa accadrà negli episodi Be my sunshine disponibili dal 6 al 12 giugno su Mediaset Infinity? Tutte le news sulla serie turca. superguidatv.it
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