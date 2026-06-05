Basket dr2 | il tecnico rientra dopo un anno sabbatico Bartoli nuovo coach delle Gazze

Primo tassello ufficiale in vista della prossima stagione per le Gazze Canossa (Divisione Regionale 2), che annunciano una novità di rilievo in panchina: Gabriele Bartoli è il nuovo capo allenatore. Tecnico d’esperienza, che naviga da almeno un quarto di secolo nelle minors reggiane, Bartoli sposa il progetto granata dopo un anno sabbatico per motivi di lavoro. "Mi ha fatto molto piacere la chiamata delle Gazze, è l’ambiente giusto per ripartire — sono le prime parole del neo coach, entusiasta per la nuova avventura che ha davanti — Ho trovato un club ambizioso come lo sono io, credo si possa fare bene e divertirsi. Sono carico a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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