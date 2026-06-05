Bando paratie dalla Regione erogati contributi per altre 503 richieste | il totale sfiora le 1600

La Regione Emilia-Romagna ha approvato contributi per altre 503 richieste nel bando paratie, portando il totale delle domande finanziate a circa 1.600. Le liquidazioni continuano nell’ambito di questa iniziativa, che mira a sostenere chi vuole proteggere le proprie case dal rischio di alluvioni. La somma complessiva erogata aumenta di conseguenza, senza specificare l’importo totale già distribuito o ancora da distribuire.

Proseguono le liquidazioni del bando paratie promosso dalla Regione Emilia-Romagna per aiutare cittadine e cittadini a proteggere le proprie abitazioni dal rischio alluvionale. Negli ultimi dieci giorni sono stati pubblicati due nuovi atti che hanno permesso la liquidazione di ulteriori 503. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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