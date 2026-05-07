Un politico ha avviato una raccolta firme per chiedere che le pertinenze siano incluse nel bando regionale sulle paratie. Attualmente, il bando non prevede l’installazione di dispositivi di protezione davanti ai garage delle case. La richiesta mira a modificare le disposizioni del bando, che esclude queste aree dall’intervento. La proposta si basa sulla necessità di ampliare le misure di sicurezza nelle zone interessate.

Il ‘bando paratie’ della Regione non prevede l’installazione dei dispositivi di protezione di fronte ai garage delle abitazioni. Su questo tema si concentra la raccolta firme lanciata dall’ex consigliere comunale di Faenza Stefano Bertozzi, diffusa nelle scorse ore sui social network. La petizione, destinata alla Regione, è finalizzata a modificare ed integrare il bando attraverso il quale è previsto un contributo di 3mila euro per l’acquisto di dispositivi di protezione delle abitazioni, come barriere frangi acque, paratie antiallagamento, sistemi per l’autoprotezione, da collocare in adiacenza a porte e finestre, destinati a prevenire l’ingresso di acqua, fango e liquami.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bando paratie, Bertozzi lancia raccolta firme per chiedere l’inclusione delle pertinenze

Notizie correlate

Leggi anche: Ostia, raccolta firme per chiedere lo sgombero dell’ex colonia Vittorio Emanuele

Italia fuori dal Mondiale: al via raccolta firme per chiedere le dimissioni del presidente GravinaIn queste ore nei nostri centri abbiamo posto in essere una raccolta firme per chiederne le dimissioni".

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Bando paratie, Bertozzi lancia raccolta firme per chiedere l’inclusione delle pertinenze.

Bando paratie, proroga dei termini per i documentiOltre una domanda su due, di quelle ammesse al finanziamento per il bando paratie, deve ancora vedere completato il rendiconto dei giustificativi di spesa. Per questo, con l’obiettivo di non correre ... ilrestodelcarlino.it

Bando paratie, una domanda su due senza spese. Il termine per i rendiconti slitta da 10 a 16 mesiOltre una domanda su due, di quelle ammesse al finanziamento per il bando paratie, deve ancora avere vedere completato il rendiconto dei giustificativi di spesa. Per questa ragione, la Regione ... ilrestodelcarlino.it