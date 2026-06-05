Un gruppo di giovani ha danneggiato un autobus di Autolinee Varesine durante una corsa sulla linea V120 da Angera al capoluogo. I ragazzi hanno usato un martelletto per rompere un vetro del veicolo. L’incidente si è verificato durante il tragitto e ha causato danni al mezzo. Non sono stati segnalati feriti. La polizia sta indagando sull’episodio e cerca di identificare i responsabili.

Grave episodio di vandalismo a bordo di un autobus di Autolinee Varesine. È avvenuto sulla linea V120 durante una corsa da Angera al capoluogo. A comunicarlo è la stessa azienda, che si definisce "esasperata" dai continui casi di violenza, minacce e danneggiamenti. Erano circa le 19.30 dello scorso sabato: secondo le prime ricostruzioni un gruppo composto da quindici giovani, tra i quali numerosi minorenni, ha creato momenti di forte tensione a bordo del mezzo. L’episodio più grave si è verificato a Brebbia, dove uno dei ragazzi ha utilizzato il martelletto di emergenza per infrangere un vetro laterale nella parte posteriore del bus. Alcuni componenti del gruppo sono poi scesi rapidamente dal mezzo approfittando della situazione di confusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Banda di baby teppisti sul pullman usa il martelletto per spaccare il vetro

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