Ballottaggio gli elettori disabili potranno usufruire del trasporto gratuito

Per il ballottaggio delle elezioni amministrative, il Comune di Agrigento offrirà un servizio di trasporto gratuito agli elettori con disabilità. La misura riguarda le giornate di domenica 7 e lunedì 8 giugno, con l’intento di facilitare il raggiungimento dei seggi. La iniziativa mira a garantire l’accesso alle urne per chi ha difficoltà di mobilità. Il servizio sarà disponibile nelle due giornate di voto.

Per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative il Comune di Agrigento garantirà un servizio di trasporto gratuito destinato agli elettori con disabilità, con l’obiettivo di agevolare il raggiungimento dei seggi nelle giornate di domenica 7 e lunedì 8 giugno.L’iniziativa rientra tra le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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